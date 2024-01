CIRQUE LE ROUX LE BON MARCHE Paris, samedi 12 octobre 2024.

Les artistes du Cirque Le Roux reviennent avec une création inédite croisant avec subtilité les arts du cirque, l’humour et le cinéma. Un spectacle unique. C’est avec leur 1er spectacle virtuose, « The Elephant in the Room », que la compagnie néo-aquitaine s’est fait (re)connaître dans le monde entier. Changement de décor pour « Entre chiens & louves », spectacle imaginé pour le Bon Marché Rive Gauche, magasin iconique parisien. S’y dévoile l’intimité de trois personnages vivant à différentes époques : 1850, 1960 et aujourd’hui. Malgré les siècles d’écart, les difficultés traversées, les contraintes qui les obligent, ils partagent leurs doutes et basculeront, ensemble, vers un changement inéluctable. Les huit artistes du Cirque Le Roux enchaînent les tableaux cinématographiques dans un décor épuré et majestueux. Ils défient les lois de la gravité : portés acrobatiques, contorsions, Barre russe et équilibres donnent magnifiquement vie à cet hommage à la mémoire collective où chacun peut être libre d’exprimer authentiquement son identité. Une épopée de haut vol !

Tarif : 50.00 – 75.00 euros.

Début : 2024-10-12 à 21:15

LE BON MARCHE 24 RUE DE SEVRES 75007 Paris 75