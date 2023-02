LE BON, LA BRU ET LA VIELLE BIQUE COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE Catégorie d’Évènement: Grenoble

LE BON, LA BRU ET LA VIELLE BIQUE

De 2023-04-08 à 2023-04-09 21:00.

COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE 38000

Jean et Marie-Ange sont mariés depuis 7 ans pour le meilleur mais surtout pour le pire. Avare, infidèle et manipulatrice, Marie-Ange mène son mari à la baguette. Lui, fou amoureux d'elle accepte sans broncher ses humiliations. Mais l'arrivée de Mamie Gale, la mère de Jean va tout chambouler… Une mégère radine, un mari soumis, une belle-mère rebelle… Ajoutez à cela un héritage qu'ils vont farouchement se disputer, vous obtenez un western moderne, une comédie originale, burlesque et déjantée !

Détails Catégorie d’Évènement: Grenoble Autres Lieu COMEDIE DE GRENOBLE Adresse 1 Rue Pierre Dupont Ville GRENOBLE Tarif 19.0-19.0 euros

