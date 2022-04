Le Bon Jour – Les Charentaises de Luxe – Festival Vibra’mômes Flers, 28 mai 2022, Flers.

Le Bon Jour – Les Charentaises de Luxe – Festival Vibra’mômes Flers

2022-05-28 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-28 16:45:00 16:45:00

Flers Orne Flers

(A partir de 6 ans)

Un marseillais-survolté, un italo-irlandais-nostalgique, un muet-romantique-rêveur et un mécano russe sont enrôlés pour interpréter, en charentaises, des airs populaires.

Ces quatre clowns, musiciens, séducteurs et blagueurs s’amusent en conjuguant poésie, chanson, danse, émotion, aventure et suspense. Mais pas d’inquiétude, ils n’ont rien préparé.

La rue est pour eux le meilleur des terrains de jeux et le public, leur plus grande source d’inspiration…

culture@orne.fr +33 2 33 81 23 13 https://culture.orne.fr/

