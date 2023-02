Théâtre “Chasseur d’âmes” Le Bon Conseil, 15 avril 2023, Paris.

Théâtre “Chasseur d’âmes” 15 et 16 avril Le Bon Conseil

Dans le cadre de l’année Henri Planchat, béatifié le 22 avril 2023.

Le Bon Conseil 6 rue Albert de Lapparent, 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France [{“link”: “http://www.billetweb.fr/chasseurdames”}]

Né à la Roche-sur-Yon en Vendée sous la Restauration, le Père Henri Planchat, premier prêtre des Religieux de Saint Vincent de Paul consacre sa vie à servir les pauvres. On le surnomme le « chasseur d’âmes », lui qui, infatigable, n’a jamais cessé de ramener les brebis perdues. Il est le prêtre des faubourgs, le père plein de tendresse et de miséricorde, personnage lumineux au cœur de la tourmente de son époque. Fusillé en mai 1871, il est reconnu martyr et sera béatifié le 22 avril 2023.

Écrite et mise en scène par Marguerite Kloekner, Chasseur d’âmes retrace les derniers instants de cet apôtre du Christ dans sa cellule de la Roquette, acceptant la violence du martyr dans un abandon tout à Dieu.

Alexis Chevalier, Marguerite Kloekner et Grégoire Roqueplo, trois comédiens accomplis accompagnés du Père Philippe Mura, Religieux de Saint Vincent de Paul, nous offriront une lecture bouleversante des derniers écrits du père Planchat, et, de souvenirs en souvenirs, retraceront la vie de ce témoin de la charité au visage plein d’humilité.

Réservations : www.billetweb.fr/chasseurdames



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T20:30:00+02:00

2023-04-16T17:30:00+02:00