Le Bon Air Off Marseille 6e Arrondissement, 26 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Le Bon Air Off Couvent de La Cômerie 174 Rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement

2022-05-26 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-26 21:00:00 21:00:00 Couvent de La Cômerie 174 Rue Breteuil

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

LBA OFF : Montévidéo x ȡⱹⱸąṂɐƈƕḯɲɛ

Pour la première fois depuis sa création, le Festival Le Bon Air entame une série d’événements Offà travers Marseille et sa région.

Main dans la main avec une sélection de lieux & partenaires locaux proches de ses valeurs, le Festival souhaite diversifier les plaisirs, rencontrer autrement son public et faire monter la tension avant les festivités des 3, 4 et 5 juin à la Friche la Belle De Mai.

Dans le cadre des cartes blanches à Dreamachine, c’est une proposition en journée et en open-air que nous vous faisons le 26 mai au Couvent de La Cômerie !



• 15h – Front de Crypte – dj set

Le programmateur de Dreamachine ouvrira le bal pour vous faire rêvasser dans cette Cômerie sonique.

Soundcloud :



• 16h – Guerre Maladie Famine – dj set

“Present day.. Present time ! Ahahahaha”

Soundcloud :



• 18h – Caïn Muchi – live

Caïn Muchi est née à Marseille de la rencontre entre Lina Benzakour et Sinclair Ringenbach.

Après avoir participé à différentes compilations, iels préparent leur premier LP qui dessinera définitivement les contours de leur univers.

Ce projet hybride fusionne musique traditionnelle de la région MENA et musiques électroniques, à mi-chemin entre expérimental et club, symbiose de leurs influences respectives. L’accent est mis sur le détail, aussi bien dans la recherche de matière sonore que dans l’orchestration, créant un univers où se mêlent voix cristallines, battements électroniques et pulsions percussives. Le son s’exprime et trouve son écho dans les textes engagés de Lina, récits rêveurs comme réalistes, peinture d’une d’une vie aux multiples facettes.



•19h – Changement de plateau (Front de Crypte – dj set)



• 19h30 – Summer Satana – live

Mi-succube, mi-goule, Summer Satana exécute un live machine percussif et frénétique qu’elle affûte avec ses cris et chants mutants. Sur fond de beats distordus, ses mots hantés invoquent les forces visibles, et invisibles, d’une énergie enragée, X-trem réveillant une meute de chiennes furieuses et déchainées.



• 20h30 – clôture (Front de Crypte – dj set)

21h – fin du son.

Dans le cadre des cartes blanches à Dreamachine, c’est une proposition en journée et en open-air que nous vous faisons le 26 mai au Couvent de La Cômerie !

https://www.facebook.com/events/404532974847608

LBA OFF : Montévidéo x ȡⱹⱸąṂɐƈƕḯɲɛ

Pour la première fois depuis sa création, le Festival Le Bon Air entame une série d’événements Offà travers Marseille et sa région.

Main dans la main avec une sélection de lieux & partenaires locaux proches de ses valeurs, le Festival souhaite diversifier les plaisirs, rencontrer autrement son public et faire monter la tension avant les festivités des 3, 4 et 5 juin à la Friche la Belle De Mai.

Dans le cadre des cartes blanches à Dreamachine, c’est une proposition en journée et en open-air que nous vous faisons le 26 mai au Couvent de La Cômerie !



• 15h – Front de Crypte – dj set

Le programmateur de Dreamachine ouvrira le bal pour vous faire rêvasser dans cette Cômerie sonique.

Soundcloud :



• 16h – Guerre Maladie Famine – dj set

“Present day.. Present time ! Ahahahaha”

Soundcloud :



• 18h – Caïn Muchi – live

Caïn Muchi est née à Marseille de la rencontre entre Lina Benzakour et Sinclair Ringenbach.

Après avoir participé à différentes compilations, iels préparent leur premier LP qui dessinera définitivement les contours de leur univers.

Ce projet hybride fusionne musique traditionnelle de la région MENA et musiques électroniques, à mi-chemin entre expérimental et club, symbiose de leurs influences respectives. L’accent est mis sur le détail, aussi bien dans la recherche de matière sonore que dans l’orchestration, créant un univers où se mêlent voix cristallines, battements électroniques et pulsions percussives. Le son s’exprime et trouve son écho dans les textes engagés de Lina, récits rêveurs comme réalistes, peinture d’une d’une vie aux multiples facettes.



•19h – Changement de plateau (Front de Crypte – dj set)



• 19h30 – Summer Satana – live

Mi-succube, mi-goule, Summer Satana exécute un live machine percussif et frénétique qu’elle affûte avec ses cris et chants mutants. Sur fond de beats distordus, ses mots hantés invoquent les forces visibles, et invisibles, d’une énergie enragée, X-trem réveillant une meute de chiennes furieuses et déchainées.



• 20h30 – clôture (Front de Crypte – dj set)

21h – fin du son.

Couvent de La Cômerie 174 Rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-27 par