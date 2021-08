Margaux-Cantenac Margaux-Cantenac Gironde, Margaux-Cantenac Le bol d’air d’Angludet Margaux-Cantenac Margaux-Cantenac Catégories d’évènement: Gironde

Margaux-Cantenac

Le bol d’air d’Angludet Margaux-Cantenac, 14 octobre 2021, Margaux-Cantenac. Le bol d’air d’Angludet 2021-10-14 – 2021-10-17

Margaux-Cantenac Gironde Margaux-Cantenac 10 EUR Visite du vignoble, explication de la biodynamie, de l’écosystème d’Angludet.

Une marche d’environ 20mn dans les vignes.

Puis dégustation commentée sur la terrasse de nos deux vins.

Des plateaux de charcuteries et de fromages seront disponible en supplément. (10€)

Départ toutes les heures:

dernière mise à jour : 2021-08-05 par Gironde Tourisme

