Festival Perche en Rock Le Boistier Perche en Nocé, 5 juillet 2024, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

Festival de musique rock à la ferme du Boistier, avec marché de producteurs.

Plus d’infos sur : http://percheenrock.fr.

Vendredi 2024-07-05 fin : 2024-07-06 . .

Le Boistier Préaux du Perche

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



Rock music festival at the Boistier farm, with farmers’ market.

Further information: http://percheenrock.fr

Festival de música rock en la granja Boistier, con mercado de agricultores.

Más información: http://percheenrock.fr

Rockmusikfestival auf der Ferme du Boistier mit Bauernmarkt.

Weitere Informationen unter: http://percheenrock.fr

Mise à jour le 2023-11-17 par OT CdC Coeur du Perche