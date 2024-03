Le Bois régional du Plessis-Saint-Antoine : parenthèse boisée en milieu urbain Bois régional du Plessis-Saint-Antoine – Avenue Aubry Le Plessis-Trévise, dimanche 17 novembre 2024.

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Dimanche 17 novembre, 09h00

Propriété d’Île-de-France Nature, cet espace naturel porte des enjeux colossaux liés à sa position de corridor écologique située deux forêts : la Forêt domaniale Notre-Dame et le Bois régional Saint Martin. Mais qu’appelle t’on un corridor écologique? Qu’est-ce qui le rend fonctionnel ?

Venez comprendre les enjeux de la préservation des boisements en milieu urbain, par l’observation de ses lisières, de sa faune et de sa flore et décryptez leurs intéractions avec les milieux avoisinant.

Le Plessis-Trévise 94420 Val-de-Marne Île-de-France

R.E.N.A.R.D.