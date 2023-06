Séjour nature // Pôle enfance Lespinasse Le Bois Perché Aspet Catégories d’Évènement: Aspet

Haute-Garonne Séjour nature // Pôle enfance Lespinasse Le Bois Perché Aspet, 17 juillet 2023, Aspet. Séjour nature // Pôle enfance Lespinasse 17 – 21 juillet Le Bois Perché Hébergement en pension complète pour 20 enfants et 3 adultes, ainsi que les activités apprenantes des intervenants extérieurs nous sommes à 5600 euros Le pôle enfance de Lespinasse organise un séjour dans les pyrénées cet été pour des enfants de 6 à 11 ans.

Au programme : Tir à l'arc, balade en forêt, spéléologie, découverte de la faune et la flore, création d'une BD de séjour et jeux divers.

