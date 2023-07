Le Bois Orcan, 33 ans de restauration. Le Bois Orcan Châteaugiron, 16 septembre 2023, Châteaugiron.

Le Bois Orcan, 33 ans de restauration. 16 et 17 septembre Le Bois Orcan tarif réduit visite complète : 13,50€ (visite château sur réservation) ; tarif réduit parc et jardin : 8€

« Protéger et transmettre aux générations futures, dans toute la richesse de leur authenticité, les immeubles dont la conservation présente au point de vue de l’histoire et de l’art un intérêt public », la Chartre de Venise fournit un cadre international pour la préservation et la restauration des bâtiments anciens.

Des chantiers qui font appel à des techniques variées et complexes. Ils participent à la perpétuation de savoir-faire. Et lorsque les techniques traditionnelles se révèlent inadéquates, ils s’engagent dans la recherche et l’innovation.

La restauration du Bois Orcan est menée, depuis 33 ans, sans interruption, sous la maîtrise du cabinet d’Alain-Charles Perrault, architecte en chef des Monuments Historiques. Elle associe, dans une approche pluridisciplinaire, des chercheurs en archéologie, histoire et histoire de l’art, des scientifiques qui mettent les sciences exactes au service de la connaissance du patrimoine, des artisans, etc.

Pour cette 40e édition des Journées du Patrimoine, nous vous invitons à découvrir cette restauration exemplaire.

Le Bois Orcan 28 allée du Bois Orcan, 35530 Noyal-sur-Vilaine Châteaugiron 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 37 74 74 http://www.bois-orcan.com [{« type »: « email », « value »: « contact@bois-orcan.com »}] Château des XIVe et XVe siècles, Classé MH/Jardin médiéval de la Fontaine de vie, Label Jardin remarquable/L’ATHANOR, Musée et Parc de sculpture, Label Jardin remarquable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Gwyn Meirion-Jones