Merveilleux Moyen-âge ! Le Bois Orcan Châteaugiron, 15 septembre 2023, Châteaugiron.

Merveilleux Moyen-âge ! Vendredi 15 septembre, 10h00 Le Bois Orcan 250€/classe

Châteaux enchantés, épaisses et sombres forêts, créatures surnaturelles, chevaliers et damoiselles, les contes et légendes du Moyen-Âge nourrissent toujours notre imaginaire.

Cette année, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Le Bois Orcan revient aux origines de contes et légendes connus de tous. Du Petit Chaperon rouge à la légende Arthurienne, ils nous apprennent tant de choses sur cette époque.

« Merveilleux Moyen-Âge ! » est une visite-atelier, proposée aux cycles 2 et 3, qui permet notamment de travailler sur le schéma narratif du conte et ses composantes.

Le Bois Orcan 28 allée du Bois Orcan, 35530 Noyal-sur-Vilaine Châteaugiron 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 37 74 74 http://www.bois-orcan.com [{« type »: « email », « value »: « contact@bois-orcan.com »}] Château des XIVe et XVe siècles, Classé MH/Jardin médiéval de la Fontaine de vie, Label Jardin remarquable/L’ATHANOR, Musée et Parc de sculpture, Label Jardin remarquable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00

Gwyn Meirion-Jones