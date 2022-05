Le bois mort, source de vie

2022-06-11 09:00:00 – 2022-06-11 11:30:00 La matière naît, meurt puis renaît. Pics, champignons, coléoptères, fourmis, une fois décomposé le bois enrichit le sol des forêts. Partons ensemble à la découverte du bois mort plein de vie avec Valentin Alizer.

