Dans le cadre du festival de l'oiseau, venez apprendre à faire de belles photos de nature, dans un endroit préservé et riche en fleurs à Ault: Le Bois Joli. Les inscriptions se font sur le site du festival de l'oiseau (www.festival-oiseau-nature.com) c.lahmek@pixiflore.fr +33 6 02 35 46 81

