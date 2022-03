Le Bois Joli La forêt comestible Ault, 17 avril 2022, Ault.

Le Bois Joli La forêt comestible Ault

2022-04-17 14:00:00 – 2022-04-17 16:00:00

Ault Somme Ault

10 10 Et si on mangeait la forêt?

Venez découvrir la forêt comestible qui est expérimentée au Bois Joli, un concept étonnant où on utilise les arbres pour se nourrir. Vous apprendrez à reconnaître les essences comestibles, la façon dont on les mange et comment les cultiver.

Plus d’informations sur Facebook: https://www.facebook.com/LeBoisJoliAult

c.lahmek@pixiflore.com +33 6 02 35 46 81

pixiflore

Ault

dernière mise à jour : 2022-02-10 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – DESTINATION LE TREPORT – MERS