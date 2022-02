Le Bois Joli : Ail des ours et fleurs de printemps Ault, 7 mai 2022, Ault.

Le Bois Joli : Ail des ours et fleurs de printemps Ault

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-07 16:00:00

Ault Somme

5 5 L’ail des ours une plante aussi jolie que bonne. Dans cette animation, vous apprendrez tout sur elle: comment la reconnaître, les façons de l’utiliser et de la cultiver.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir le Bois joli un petit bois remarquable et préservé, avec tous ses arbres remarquables et ses fleurs sauvages.

Plus d’informations sur Facebook: https://www.facebook.com/LeBoisJoliAult

L’ail des ours une plante aussi jolie que bonne. Dans cette animation, vous apprendrez tout sur elle: comment la reconnaître, les façons de l’utiliser et de la cultiver.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir le Bois joli un petit bois remarquable et préservé, avec tous ses arbres remarquables et ses fleurs sauvages.

Plus d’informations sur Facebook: https://www.facebook.com/LeBoisJoliAult

c.lahmek@pixiflore.com +33 6 02 35 46 81

L’ail des ours une plante aussi jolie que bonne. Dans cette animation, vous apprendrez tout sur elle: comment la reconnaître, les façons de l’utiliser et de la cultiver.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir le Bois joli un petit bois remarquable et préservé, avec tous ses arbres remarquables et ses fleurs sauvages.

Plus d’informations sur Facebook: https://www.facebook.com/LeBoisJoliAult

PIXIFLORE

Ault

dernière mise à jour : 2022-02-10 par