Riotord Écomusée des Boutières-Pilat Haute-Loire, Riotord Le bois et la forêt à l’écomusée des Boutières-Pilat Écomusée des Boutières-Pilat Riotord Catégories d’évènement: Haute-Loire

Riotord

Le bois et la forêt à l’écomusée des Boutières-Pilat Écomusée des Boutières-Pilat, 17 septembre 2021, Riotord. Le bois et la forêt à l’écomusée des Boutières-Pilat

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Écomusée des Boutières-Pilat

Visite commentée en langue française.

Adultes 2 euros – Enfants 1,50 euros

Visite des expositions. Écomusée des Boutières-Pilat 10, place de l’église, 43220 Riotord Riotord La Chabruyère Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T10:00:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Riotord Autres Lieu Écomusée des Boutières-Pilat Adresse 10, place de l'église, 43220 Riotord Ville Riotord lieuville Écomusée des Boutières-Pilat Riotord