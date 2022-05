Le bois en émoi Nedde, 15 mai 2022, Nedde.

Le bois en émoi Nedde

2022-05-15 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-15 12:00:00 12:00:00

Nedde

Rdv à 9h30, à Lauzat, sur le parking à gauche à l’entrée du hameau en venant de Nedde. Rens : 06 80 96 42 72. Résa : 05 55 69 76 70

Visite « racontée » à Lauzat, sur le lieu de vie et de travail des deux artisans, l’Atelier des chemins et l’Atelier entre terre et bois … une déclinaison du bois dans tous ses états ! A travers « le fil du bois », cette visite propose de découvrir l’activité et le lieu de vie et d’ouvrage de deux artisans qui pratiquent des savoir-faire ancestraux mais bien actuels, la vannerie d’osier et le travail du bois pour fabriquer des jeux et réaliser des pièces en bois tourné. D’hier à aujourd’hui, d’ici à ailleurs, l’artisanat relie la famille humaine qui pratique, depuis toujours, l’art tout simple et tellement essentiel de fabriquer l’objet, de ses mains, avec son corps tout entier, à partir par exemple du bois, matériaux noble de proximité.

Rdv à 9h30, à Lauzat, sur le parking à gauche à l’entrée du hameau en venant de Nedde. Rens : 06 80 96 42 72. Résa : 05 55 69 76 70

Nedde

dernière mise à jour : 2022-04-20 par