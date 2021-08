Oberhaslach Salle des fêtes Bas-Rhin, Oberhaslach Le bois d’hier à aujourd’hui… Salle des fêtes Oberhaslach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Oberhaslach

Le bois d’hier à aujourd’hui… Salle des fêtes, 18 septembre 2021, Oberhaslach. Le bois d’hier à aujourd’hui…

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Salle des fêtes Gratuit. Entrée libre.

Venez visiter une exposition autour du bois déclinant les métiers, les outils, et ses essences. Vous pourrez visiter une scierie et un atelier de sculptures valorisant le patrimoine local. Salle des fêtes 53 rue du Nideck, 67280 Oberhaslach Oberhaslach Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

