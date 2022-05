« Le Bois des Rencontrés » Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: 22500

Paimpol

« Le Bois des Rencontrés » Paimpol, 17 juin 2022, Paimpol. « Le Bois des Rencontrés » Bois de Beauport 28 Rue de Beauport Paimpol

2022-06-17 17:30:00 – 2022-06-17 19:30:00 Bois de Beauport 28 Rue de Beauport

Paimpol 22500 Vernissage à l’occasion de la fin de résidence de Gilles Bruni. L’Abbaye de Beauport a convié l’artiste Gilles Bruni pour une résidence de création de 20 mois. Ce projet est né de l’envie de voir un artiste révéler un autre Beauport, délaissant le littoral pour explorer le bois méconnu de Beauport. Pour la création de son œuvre « Le Bois des Rencontrés », l’artiste a enquêté sur les liens que les Paimpolais ont pu nouer avec cette forêt située en bordure de la ville. Par les milles petites histoires retracées, l’œuvre dévoile l’attachement silencieux mais puissant des habitants au bois de Beauport. +33 2 96 55 18 58 Vernissage à l’occasion de la fin de résidence de Gilles Bruni. L’Abbaye de Beauport a convié l’artiste Gilles Bruni pour une résidence de création de 20 mois. Ce projet est né de l’envie de voir un artiste révéler un autre Beauport, délaissant le littoral pour explorer le bois méconnu de Beauport. Pour la création de son œuvre « Le Bois des Rencontrés », l’artiste a enquêté sur les liens que les Paimpolais ont pu nouer avec cette forêt située en bordure de la ville. Par les milles petites histoires retracées, l’œuvre dévoile l’attachement silencieux mais puissant des habitants au bois de Beauport. Bois de Beauport 28 Rue de Beauport Paimpol

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 22500, Paimpol Autres Lieu Paimpol Adresse Bois de Beauport 28 Rue de Beauport Ville Paimpol lieuville Bois de Beauport 28 Rue de Beauport Paimpol Departement 22500

Paimpol Paimpol 22500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paimpol/

« Le Bois des Rencontrés » Paimpol 2022-06-17 was last modified: by « Le Bois des Rencontrés » Paimpol Paimpol 17 juin 2022 22500 paimpol

Paimpol 22500