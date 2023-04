Sortie découverte : Plantes comestibles et cuisine sauvage Le Bois des Collines Crépol Crépol Catégories d’Évènement: Crépol

Drôme

Sortie découverte : Plantes comestibles et cuisine sauvage Le Bois des Collines, 24 juin 2023, Crépol Crépol. Crépol ,Drome , Crépol Sortie découverte : Plantes comestibles et cuisine sauvage D67 Route de la Haute Herbasse Le Bois des Collines Crépol Drome Le Bois des Collines D67 Route de la Haute Herbasse

2023-06-24 14:00:00 14:00:00 – 2023-06-24 17:00:00 17:00:00

Le Bois des Collines D67 Route de la Haute Herbasse

Crépol

Drome Crépol . Samedi 24 Juin 2023 14h/17h : Sortie plantes comestibles et cuisine sauvage



*Stage pour adultes leboisdescollines@mailo.com https://leboisdescollines.wixsite.com/ Le Bois des Collines D67 Route de la Haute Herbasse Crépol

dernière mise à jour : 2023-03-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Crépol, Drôme Autres Lieu Crépol Adresse Crépol Drome Le Bois des Collines D67 Route de la Haute Herbasse Ville Crépol Crépol Departement Drome Tarif Lieu Ville Le Bois des Collines D67 Route de la Haute Herbasse Crépol

Crépol Crépol Crépol Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crepol crepol/

Sortie découverte : Plantes comestibles et cuisine sauvage Le Bois des Collines 2023-06-24 was last modified: by Sortie découverte : Plantes comestibles et cuisine sauvage Le Bois des Collines Crépol 24 juin 2023 Crépol D67 Route de la Haute Herbasse Le Bois des Collines Crépol Drome Drôme Le Bois des Collines Crépol

Crépol Crépol Drome