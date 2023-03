Visite guidée du jardin du Bois de Morville Le Bois de Morville, 2 juin 2023, Varengeville-sur-Mer.

Visite guidée d’1h30 du jardin et de la maison.

Le jardin du Bois de Morville fut pendant près d’un demi-siècle le jardin laboratoire du paysagiste Pascal Cribier. Fruit d’une alchimie avec Eric Choquet et Robert Morel, cette valleuse boisée dominant la mer est devenue un écrin majestueux d’atmosphères botaniques singulières : labyrinthe, prairie, verger, sous-bois et vallons sont associés comme par enchantement.

Selon la météo les terres du Bois de Morville peuvent être humides…, (bottes)

Parking à l’église, 6 mn à pied jusqu’au Point de rendez-vous

Le Bois de Morville 15 chemin des Grandes Masures, 76119 Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « vallondemorville@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 83 25 66 61 »}] Ce jardin, créé à partir de 1982 par le paysagiste Pascal Cribier, a la particularité d’être un “jardin laboratoire botanique, esthétique et scientifique”. Fruit de quarante années de travaux colossaux de terrassement, d’essou- chage, de transplantations dans ce lieu, qui, à l’origine, n’était qu’un bois sauvage planté sur un sol gorgé d’eau. L’ensemble est composé de multiples jardins intimes ou- vrant sur de grands paysages : la vallée des rhododen- drons, les jardins orange, le labyrinthe de houx, le ver- ger, la prairie fleurie, le grand chêne taillé qui trône au milieu d’un amphithéâtre, le sentier sauvage, les arbres d’espèces rares et l’incroyable vue sur la mer modelée à grand renfort d’élagage des cîmes. Parking public devant l’église, 6 mn à pied jusqu’au Point de rendez-vous

2023-06-02T09:30:00+02:00 – 2023-06-02T11:00:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

© Denis Cribier