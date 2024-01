LE BOIS DE LUNE Le bois de lune Autrans-Méaudre en Vercors, jeudi 1 janvier 2032.

Le Bois de Lune est situé à Méaudre (nouvelle commune Autrans-Méaudre-en-Vercors depuis le 1er janvier 2016). Au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors.

Le centre est situé à 300 mètres du cœur du village, à 150 mètres des pistes de ski de fond et des départs de balades. A 1,2km des pistes de ski alpins.

Le Bois de Lune est un centre d’un seul bâtiment entièrement clos. Une partie cour et une partie arborée sont réservées aux enfants. Aucun véhicule ne peut pénétrer dans cette zone. Un parking à l’entrée du centre est aménagé pour les bus et voitures.

Le centre Le Bois de Lune et son équipe sont particulièrement attachés au bien-être de l’enfant, au respect de l’environnement et au développement durable.

C’est le premier centre labellisé ECOCERT en restauration collective Niveau 2. Ce label garantit non seulement l’utilisation de produits biologiques et locaux, la qualité et l’équilibre nutritionnel des menus mais également la gestion environnementale du site.

Les repas sont cuisinés sur place par nos cuisiniers.

Le Bois de Lune attache une importance particulière à la « Semaine nationale Pour les Alternatives aux Pesticides ». Un travail est réalisé tout au long de la semaine sur ce thème. Les responsables du centre sont sollicitées par le Parc Naturel Régional du Vercors pour intervenir auprès d’associations de parents d’élèves du canton dans le but de sensibiliser le plus grand nombre de personnes.

Le bois de lune 123 ROUTE DES AGUIARDS Autrans-Méaudre en Vercors 38112 Méaudre Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@leboisdelune.fr »}]