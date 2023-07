Les marionnettes des bois et l’herbier le bois de la vaumane Chabrillan, 16 septembre 2023, Chabrillan.

Les marionnettes des bois et l’herbier 16 et 17 septembre le bois de la vaumane entrée libre

Pour l’occasion, l’association Ô près de mon arbre, propose une découverte ludique de marionnettes en bois de tilleul et d’un herbier. Les marionnettes guideront le public à travers l’exposition d’un herbier crée il y a 48 ans, (par Jean Marie Permingeat lors de ses études botaniques forestières) avec 80 espèces d’arbres du territoire continental français. Le parcours agrémenté du jeu des marionnettes, se terminera par une lecture d’arbre : reconnaissance de l’essence botanique, indications territoriales de l’espèce et son utilisation humaine. La durée de l’animation et d’environ 40 minutes.

le bois de la vaumane 26400 chabrillan Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 26 10 16 90 Le bois de la Vaumane est un bois issu d’un taillis de chênes pubescents qui fait partie d’une vieille ferme de 200 ans d’existence et qui est mis à disposition par ses propriétaires à l’association O près de mon arbre pour ses activités liées à la nature et l’art. Les arbres sont issus d’ensemencements naturels (non plantés) et aussi de rejets après leur utilisation par les activités de la ferme sur les terres de laquelle ils ont grandit : alimentation du bétail et chauffage. Le plus vieux chêne est bicentenaire, près de lui, un jeune tilleul a grandit naturellement. La présence en sous étage d’arbustes d’aubépines et de diverses plantes herbacées, contribue à la biodiversité de la flore et de la faune. un parking sera aménagé dans la prairie adjacente , l’acces se fait facilement depuis la route

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

marie line permingeat