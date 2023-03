K-C le racisme : Kolectif’ Contre le racisme Le bois de la pierre – 61 300 Crulai Crulai Catégories d’Évènement: Crulai

K-C le racisme : Kolectif’ Contre le racisme Le bois de la pierre – 61 300 Crulai, 22 mars 2023, Crulai. K-C le racisme : Kolectif’ Contre le racisme Mercredi 22 mars, 09h30 Le bois de la pierre – 61 300 Crulai gratuit Une dynamique locale a été impulsé il y a deux ans avec la signature d’une charte officialisant le premier collectif départemental des acteurs de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti LGBT+ de l’Orne.

Ce « Kolectiv' » souhaite accueillir chaque année de nouveaux membres.

Puis, lors de la semaine du 21 mars (journée internationale dédiée), chaque structure apporte ses compétences pour proposer des temps de partages, d’interconnaissances, de mieux vivre ensemble.

Kolectiv’ radio, le média de la MJC de L’Aigle, fera la promotion de cet événement mais pas que !! Le contenu des émissons de la programmation s’emparre de cette thématique sur l’ensemble de la semaine.

Le mercredi 22 mars marquera le temps fort de cette semaine avec au programme :

– Ateliers cilinaires (on fait ensemble) : taboulet turque, tiep, jus de gigembre et bisap, soupe normande, plats arméniens et libanais …

– repas ouvert à tous

– animations : match de foot mixte, jeux interculturels, danses …

– gouter de clôture et sugnatures des nouveaux membres.

En complément de cette semaine dédiée, ces différents acteurs se retrouvent le dimanche 4 juin pour la fête des peuples avec l'ambition de réaliser la carte du monde de L'Aigle pour montrer les richesse culturelles de notre bassin de vie.

