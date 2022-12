100% DÉCOUVERTE 9-11 ANS Le bois de Cossé Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire

100% DÉCOUVERTE 9-11 ANS Le bois de Cossé, 25 juillet 2022, Chemillé-en-Anjou. 100% DÉCOUVERTE 9-11 ANS 25 – 29 juillet Le bois de Cossé

90€ / 120€ / 150€ / 180€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le bois de Cossé Bois de Cossé 49120 cossé d’anjou Cossé-d’Anjou Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire Durant cette semaine, les enfants partiront à la découverte du monde naturel. Apprendre à cuisiner avec des plantes mais aussi apprendre à pecher ! Et aussi nous allons, apprendre à vivre en collectivité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-25T10:00:00+02:00

2022-07-29T17:00:00+02:00

Age minimum 9 Age maximum 11

