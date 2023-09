A la découverte du Bois d’Aurouze « Architecture Contemporaine Remarquable » – Le Dévoluy Le Bois d’Aurouze Le Dévoluy, 16 septembre 2023, Le Dévoluy.

A la découverte du Bois d'Aurouze « Architecture Contemporaine Remarquable » – Le Dévoluy
16 et 17 septembre

Venez découvrir le Bois d’Aurouze labélisé « Architecture Contemporaine Remarquable » à travers une expo photos des débuts de sa construction à nos jours. Vous pourrez visiter librement le bâtiment et rencontrer des propriétaires et acteurs de la station pour retracer l’histoire de ce « Paquebot des Neiges » et peut être découvrir quelques secrets et anecdotes…

Le Bois d’Aurouze Route du Puy – 05250 Le Dévoluy Le Dévoluy 05250 Saint-Étienne-en-Dévoluy Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492589191 https://www.ledevoluy.com/ete/decouvrir-le-devoluy-2/les-stations-2/ La station de Superdévoluy (Le Dévoluy), dans les Hautes-Alpes a ouvert ses portes en 1966. Elle s’est développée dès l’année suivante autour du 1er bâtiment « Le Bois d’Aurouze » comprenant des logements et tous les équipements nécessaires pour un séjour à la montage. Nommée à l’époque « Le Paquebot des Neiges », sa construction s’est étendue de 1966 à 1972. Avec le batiments « Les Issarts » construit dans sa continuité entre 1975 et 1977, cet ensemble compte plus de 1000 logements. Le Bois d’Aurouze et Les Issarts sont labellisés depuis 2015 « Patrimoine du XXème siècle ». Parking à proximité

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

