Le bois dans tous ses états Musée de Plein Air Villeneuve-d’Ascq, dimanche 30 juin 2024.

Le bois dans tous ses états Un programme riche autour du bois vous attend ce dimanche Dimanche 30 juin, 10h00 Musée de Plein Air Compris dans le tarif d’entrée au Musée : tarif plein 5/ réduit 3

Début : 2024-06-30T10:00:00+02:00 – 2024-06-30T19:00:00+02:00

Matériau noble et phare de l’époque, redécouvrez le bois dans de nombreux ateliers : visites guidées avec le charpentier d’antan, ateliers manuels de découverte et reconnaissance des différentes essences d’arbres, secrets des constructions. Le bois n’aura plus de secret pour vous.

Rendez-vous : à partir de 10h

De 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 : Démonstration et atelier bois par Le bois soleil : Le boisselier transforme une bûche de bois brut en un objet usuel tournée grâce à son ingénieux tour à fouet. Ce, uniquement grâce à l’énergie musculaire, donc sans bruit ni pollution mais avec des commentaires. Entre chaque démonstration, les enfants peuvent fabriquer un petit instrument de musique; un mirliton (gazou). Pour les démonstrations de tournage : environ 60 personnes par démonstration. Pour les ateliers enfants: environ 30 enfants par cession de 40 minutes. De 3 ans à 103 ans.

A 11h,14h,15h,16h,17h,18h : Animation pour comprendre les arbres, les reconnaitre et dévouvrir l’utilisation de leur bois. Durée 30 minutes.

A 11h et 18h : Rendez-vous animaux. Accompagnez notre villageois à la rencontre des animaux de la ferme !

Dimanche 15h : Visite guidée du musée avec nos villageois en costume d’époque.

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208