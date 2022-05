Le bois dans tous ses éclats Parc Kiener de La Forge Wintzenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

De nombreuses animations vous sont proposées, s’adressant à tout public. Elles ont pour thème le bois depuis la graine, en passant par la planche, la vie en forêt, le travail du bois, le recyclage, les métiers du bois. – Visite guidée et visite libre ; – Ateliers de repiquage d’arbres, chasse aux trésors, concours de dessins, atelier contes; – Atelier de démonstration du travail du bois par des artisans, concours de land Art; – Exposition de vieux matériels, exposition photos, dégustation de produits de la forêt. Présence d’organismes professionnels : ONF, Parc des Ballons des Vosges, Museum d’Histoires Naturelles de Colmar, Université de Lorraine, Club Vosgien, Compagnons du devoir. Contact : Dominique Herold 06 37 51 24 39.

Enfants à partir de 4 ans.

