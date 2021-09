Istres cedex Pub de l'Europe Bouches-du-Rhône, Istres cedex Le Bœuf de l’Europe #1 Pub de l’Europe Istres cedex Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pub de l’Europe, le vendredi 24 septembre à 21:00

On l’attendait impatiemment, il est là!! Le retour de vos énergumènes de chevaliers-servants pour une soirée lors de laquelle vous pourrez dévoiler vos talents de musicien(ne)s, chanteur(euse)s et/ou danseur(euse)s!

Entrée libre

♫♫♫ Pub de l’Europe place de l’hôtel de ville 13800 Istres Istres cedex Bouches-du-Rhône

2021-09-24T21:00:00 2021-09-24T23:59:00

