Le Boeuf by DD au Sacobri – Spécial Octobre Rose Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Le Boeuf by DD au Sacobri – Spécial Octobre Rose Châlons-en-Champagne, 20 octobre 2022, Châlons-en-Champagne. Le Boeuf by DD au Sacobri – Spécial Octobre Rose

19 Place de la République Shop & Bières Sacobri Châlons-en-Champagne Marne Office de tourisme de Châlons-en-Champagne Shop & Bières Sacobri 19 Place de la République

2022-10-20 20:30:00 – 2022-10-20 22:30:00

Shop & Bières Sacobri 19 Place de la République

Châlons-en-Champagne

Marne En soutien à la campagne d’Octobre Rose, le Sacobri effectuera un don de 5% sur la consommation de bière en pression pendant toute la journée. +33 3 26 63 52 21 Shop & Bières Sacobri 19 Place de la République Châlons-en-Champagne

dernière mise à jour : 2022-10-17 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Châlons-en-Champagne Adresse Châlons-en-Champagne Marne Office de tourisme de Châlons-en-Champagne Shop & Bières Sacobri 19 Place de la République Ville Châlons-en-Champagne lieuville Shop & Bières Sacobri 19 Place de la République Châlons-en-Champagne Departement Marne

Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalons-en-champagne/

Le Boeuf by DD au Sacobri – Spécial Octobre Rose Châlons-en-Champagne 2022-10-20 was last modified: by Le Boeuf by DD au Sacobri – Spécial Octobre Rose Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 20 octobre 2022 19 Place de la République Shop & Biêres Sacobri Châlons-en-Champagne Marne Office de tourisme de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

Châlons-en-Champagne Marne