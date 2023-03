Journée multi-activités de plein air Le Boël Pont-Réan (Guichen) Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Pont-Réan (Guichen)

Journée multi-activités de plein air Le Boël, 18 avril 2023, Pont-Réan (Guichen). Journée multi-activités de plein air Mardi 18 avril, 09h30 Le Boël Tarif : 5 euros par personne Le mardi 18 avril, de 9h30 à 17h, venez vivre un stage d’une journée autour des activités de plein air : course d’orientation, escalade, kayak .

Découverte, défi et émotions fortes seront au programme . Equipe de 4 personnes confectionnées sur place par connaissances, affinités, rencontres , surprises … OUVERT A TOUS!

Une bonne condition physique est indispensable pour l’enchaînement des trois activités sur la journée, avec la bonne humeur tout le long !

Tenue de sport indispensable ; pensez au change si vous renversez le kayak? . Pour l’escalade, chaussures type trail souple et légère, compatibles avec la course d’orientation (tenues qui ne craignent pas les branchages (pensez au coupe vent )).

Pique-nique à prévoir!

Encadrants: Thomas krasniak , Agathe Coatval, Raphaël Le Cam

Tarif: 5 euros par personne.

Inscription obligatoire sur le site mon espace siuaps.

RDV à 9h30 sur le parking du Boël, à une quinzaine de kilomètres au sud de Rennes. Le Boël 47.996973457484145, -1.750016233438455 Pont-Réan (Guichen) 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] [{« link »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T09:30:00+02:00 – 2023-04-18T17:00:00+02:00

2023-04-18T09:30:00+02:00 – 2023-04-18T17:00:00+02:00 plein air animations

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Pont-Réan (Guichen) Autres Lieu Le Boël Adresse 47.996973457484145, -1.750016233438455 Ville Pont-Réan (Guichen) Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Le Boël Pont-Réan (Guichen)

Le Boël Pont-Réan (Guichen) Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-rean (guichen)/

Journée multi-activités de plein air Le Boël 2023-04-18 was last modified: by Journée multi-activités de plein air Le Boël Le Boël 18 avril 2023 Le Boël Pont-Réan (Guichen) Pont-Réan Guichen

Pont-Réan (Guichen) Ille-et-Vilaine