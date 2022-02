« Le blues illustré par le piano » par Vincent Pollet-Villard Médiathèque Gérard Castagnera Talence Catégories d’évènement: Gironde

Médiathèque Gérard Castagnera, le vendredi 18 mars à 18:30

Ce style musical sera présenté en musique par Vincent Pollet-Villard (pianiste / chanteur), fondateur de Leon Newars et des Backscratchers. Il a puisé son inspiration à la Nouvelle Orléans, où il a vécu pendant 2 ans, lui permettant de s’approcher des racines de ce style fondateur.

Gratuit

« Le blues illustré par le piano » par Vincent Pollet-Villard – Vendredi 18 mars – 18h30 Médiathèque Gérard Castagnera 1 Av. Maréchal Leclerc, 33400 Talence Talence Gironde

