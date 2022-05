Le blues des Chauves-souris Parc naturel départemental des courtils des Mauves Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Le blues des Chauves-souris Parc naturel départemental des courtils des Mauves, 27 août 2022, Meung-sur-loire. Le blues des Chauves-souris

Parc naturel départemental des courtils des Mauves, le samedi 27 août à 21:00

A la faveur du crépuscule les Chauves-souris s’activent un moment idéal pour les découvrir. Se munir d’une lampe de poche. Tout public, réservation obligatoire sur le site Internet.

Voir www.fdnature.com

Le blues des Chauves-souris Parc naturel départemental des courtils des Mauves Route de la Batissière, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-27T21:00:00 2022-08-27T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire Autres Lieu Parc naturel départemental des courtils des Mauves Adresse Route de la Batissière, Meung-sur-loire Ville Meung-sur-loire lieuville Parc naturel départemental des courtils des Mauves Meung-sur-loire

Parc naturel départemental des courtils des Mauves Meung-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meung-sur-loire/

Le blues des Chauves-souris Parc naturel départemental des courtils des Mauves 2022-08-27 was last modified: by Le blues des Chauves-souris Parc naturel départemental des courtils des Mauves Parc naturel départemental des courtils des Mauves 27 août 2022 Meung-sur-Loire Parc naturel départemental des courtils des Mauves Meung-sur-loire

Meung-sur-loire