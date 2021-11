Le blues de la grenouille de François Vincent Médiathèque Gérard Philipe

Médiathèque Gérard Philipe, le samedi 22 janvier 2022 à 17:30

Comment les blessures narcissiques d’une petite grenouille peuvent générer un cataclysme écologique. Une histoire contée, jouée, chantée, rythmée par une guitare très blues. Adaptation très libre d’un mythe aborigène. Pourquoi la grenouille a bu toute l’eau du monde, et comment elle l’a recrachée en éclatant de rire devant le ver de terre dansant le hip hop ? Spectacle musical et familial avec François Vincent Médiathèque Gérard Philipe 54 boulevard du Château 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne Val-de-Marne

