2023-02-03 – 2023-02-03

Yonne Rosoy 0 0 EUR Après 2 ans sans pouvoir organiser de « Blues dans tous ses états », nous sommes ravis de revenir à Rosoy pour cette 7ème édition!

Au programme: deux concerts: Steve Verbeke trio et Tony Marlow plays the Blues, une exposition de peinture et de gravures, une conférence de Jean Paul Levet!!!

Rendez- vous à Rosoy le 3 et 4 février 2023! +33 6 33 70 05 68

