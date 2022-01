Le Blues Autour du Zinc 2022 Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Le Blues Autour du Zinc 2022 Beauvais, 17 mars 2022, Beauvais. Le Blues Autour du Zinc 2022 Beauvais

2022-03-17 – 2022-03-27

Beauvais Oise 20 20 30 Morcheeba, Feu! Chatterton, Nina Attal, Jessie Lee & The Alchemists ne sont que que quelques-uns des artistes présents cette édition 2022 du Blues autour du Zinc.

Beauvais

