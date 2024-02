Le Blue Rhythm Band fait son Jazz Club à la Java avec le tromboniste Paddy Sherlock Saint-Quentin, jeudi 15 février 2024.

Le jeudi 15 février à 20h30 au restaurant la Java, venez profiter d’un diner-concert en compagnie du Blue Rhythm Band (BRB) et de son invité le tromboniste Paddy Sherlock.

Né à Dublin, Paddy Sherlock vit en France depuis 30 ans.

Auteur, compositeur et aussi virtuose du trombone, il a accompagné entre autres P18, Liz McComb et FFF (avec qui il remontera sur scène l’été prochain).Fidèle à l’esprit du jazz dans la grande lignée des entertainers, artiste à la sensibilité insolite, il mélange savamment la tradition et l’innovation et nous livre des textes et des compositions personnelles qui font la part belle à l’improvisation, tout en revisitant les standards avec un swing sans pareil.

Réservation obligatoire au plus tard le dimanche précédant le jazz-club, sur le site www.lajavarestaurant.fr ou auprès du BRB au 06 3 43 80 75

Tarif de la soirée musicale avec repas et boisson 40€ pour les adhérents et 45€ pour les non-adhérents.40 .

Avenue Léo Lagrange

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:30:00

fin : 2024-02-15



