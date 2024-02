Le Blue Rhythm Band fait son Jazz Club à la Java avec Laurent Maur et son harmonica chromatique Saint-Quentin, jeudi 28 mars 2024.

Le Blue Rhythm Band fait son Jazz Club à la Java avec Laurent Maur et son harmonica chromatique Saint-Quentin Aisne

Le jeudi 28 mars à 20h30 au restaurant la Java, venez profiter d’un diner-concert en compagnie du Blue Rhythm Band (BRB) et de son invité Laurent Maur et son harmonica chromatique.

Laurent Maur (Harmonica chromatique) est né à Paris en 1970, il commence son apprentissage musical à l’âge de 18 ans au sein de différentes formations de blues et de rock; Peter Kingsbery (ex Cock Robin), Mighty Sam Mac Laine, Adrian Burns, Sittin Blues.

A 24 ans, il change son orientation en découvrant le jazz, et suit un cursus jazz au C.I.M à Paris en 1994.

Avec les encouragements de Toots Thielemans et avec la complicité de Do Harson (compositeur arrangeur), il décide de réaliser l’album Mano a Mano en s’entourant du trio de Francis Lockwood en décembre 2001.

Dans la foulée il remporte le concours international d’harmonica de Trossingen (Allemagne).

Réservation obligatoire au plus tard le dimanche précédant le jazz-club, sur le site www.lajavarestaurant.fr ou auprès du BRB au 06 3 43 80 75

Tarif de la soirée musicale avec repas et boisson 40€ pour les adhérents et 45€ pour les non-adhérents. 4040 40 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:30:00

fin : 2024-03-28

Avenue Léo Lagrange

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

L’événement Le Blue Rhythm Band fait son Jazz Club à la Java avec Laurent Maur et son harmonica chromatique Saint-Quentin a été mis à jour le 2024-02-19 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois