LE BLOOM FESTIVAL Place de la Mairie Tournefeuille, vendredi 22 mars 2024.

Le BLOOM Festival revient en 2024 ! Ce temps dédié à la danse contemporaine invite des artistes qui oeuvrent à la richesse et à la diversité de cet art.

Bien loin d’étroits étiquetages esthétiques, le BLOOM célèbre au contraire les noces sauvages des corps avec des temps et des espaces aussi lointains que proches, aussi ancestraux que futuristes.

Pour trois jours, les corps dansent, pavanent, se déploient, et irriguent la ville d’une sève nouvelle. Des artistes d’Europe et d’ailleurs viennent éblouir vos rétines et vos sens autant qu’aiguiser vos perceptions et vos réflexions dans ce monde. Ils et elles nous rappellent que l’art vivant est plus que jamais indispensable.

Au programme, spectacles, performances, temps participatifs, ateliers de pratique et autres événements inattendus ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-24



