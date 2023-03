Le Blog des Bourians vous invite, 25 mars 2023, Rampoux .

2023-03-25 10:30:00 10:30:00 – 2023-03-25 18:00:00 18:00:00

Rampoux

Lot

Echanges autour du Blog des Bourians, résultats du quizz

Partage de la soupe, préparée par le Jardin Bourian (sur réservation)

Chorale « Les Amis » de Peyrilles

Théâtre « Feu la mère de Madame » de Feydeau par le Pocket Théâtre

Danse avec les Barjacaïres

Se voir, se parler, échafauder des projets ensemble… Le blog invite tous ses habitués : lecteurs et auteurs, à une journée d’échanges et d’animations. Tout le monde est convié, plus on est de fous, plus on rit.

Au plaisir de se retrouver tous, physiquement cette fois-ci !

