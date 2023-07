« Écouter les corps parler et se parler… » : ateliers participatifs LE BLOC Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne « Écouter les corps parler et se parler… » : ateliers participatifs LE BLOC Poitiers, 24 juillet 2023, Poitiers. « Écouter les corps parler et se parler… » : ateliers participatifs 24 juillet – 8 septembre LE BLOC Ateliers à destination des adultes, prioritairement au public féminin

Gratuit, sur inscription, pas de compétences particulières requises Dans le cadre d’un Été Culturel porté par la DRAC Nouvelle Aquitaine, Le BLOC a le plaisir d’accueillir Annabelle Munoz-Rio, photographe plasticienne, pour des ateliers de création partagée. Les ateliers proposés ont pour seul but l’expérimentation et l’échange humain sans autre attente de résultat ou d’exposition. Il s’agira autant d’un travail photographique que dessiné ou encore modelé, alliant matière, corps et espace. Ces ateliers seront réalisés dans l’espace du BLOC, un lieu atypique et propice à la création en toute intimité, en centre ville de Poitiers. LE BLOC 19 rue Saint Grégoire 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://le-bloc-art.fr https://www.facebook.com/people/LE-BLOC/100074079834958/;https://www.instagram.com/le_bloc_art/ Espace d’exposition et d’expérimentation à Poitiers Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T14:00:00+02:00

© Annabelle Munoz-Rio
LE BLOC
19 rue Saint Grégoire 86000 Poitiers
Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

