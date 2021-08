Le Blob, un génie sans cerveau Salle Nougaro, 15 novembre 2021, Toulouse.

### Projection [**Dans le cadre du Mois du Film Documentaire **](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/40607/Le%20Mois%20du%20film%20documentaire%202021) Ni animal, ni plante, ni champignon, voici le blob ! Un incroyable organisme unicellulaire vieux de près d’un milliard d’années, qui défie les canons de la biologie et vient remettre en cause tout ce que l’on croyait savoir sur l’intelligence du vivant. Cette cellule géante, quasi immortelle et à l’appétit dévorant, est capable de résoudre des problèmes complexes et démontre d’étonnantes capacités d’apprentissage. Le réalisateur Jacques Mitsch nous dévoile tout de cette créature hors norme, en compagnie de la chercheuse Audrey Dussutour, qui a récemment mis en lumière les incroyables prouesses de ce prodige de l’évolution. Incroyable : A la conquête de l’espace, le blob rejoint Thomas Pesquet dans l’ISS pour la réalisation d’expériences en impesanteur. Réalisateur : Jacques Mitsch / Documentaire produit par Hauteville Productions – 2019 En présence du réalisateur Jacques Mitsch et d’Audrey Dussutour, Chargée de recherches CNRS, au Centre de Recherches sur la Cognition Animale (sous réserve) _Présenté par la médiathèque du CSE Airbus Operations Toulouse_ ### Plus d’infos [Site de la Salle Nougaro ](http://sallenougaro.com/spip.php?article386) ![]() ### Infos pratiques * Lundi 15 novembre à 20h30 * Durée : 52 mn

Gratuit sur réservation par mail à moisdudoc@cseairbus.com

Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



