Le blob…, …ni animal, ni végétal, ni champignon : un organisme vivant naturellement intriguant ! Muséum d’Histoire Naturelle, 9 novembre 2021, Nantes.

2021-11-09

Horaire : 19:00

Gratuit : non Tout public

Avec un âge estimé à environ un milliard d’années, le Blob, souvent considéré comme un organisme primitif, a néanmoins su développer des capacités uniques. Cet organisme n’appartient à aucun des grands règnes du vivant (animal, végétal ou champignon), mais présente cependant des caractéristiques de chacun d’eux. En effet, longtemps considéré par les mycologistes comme un champignon par son aspect et son mode de reproduction, au contraire des champignons, il se déplace et peut fuir un environnement hostile et rechercher un terrain favorable à sa croissance. Outre sa mobilité, le Blob présente aussi une forme d’intelligence primitive qui lui permet de traverser un labyrinthe, d’apprendre et même d’enseigner à ses congénères. Si cela en fait déjà une curiosité qu’on a envie de mieux connaitre, il faut aussi y ajouter sa faculté de rajeunir. De fait, on peut s’interroger : « Est-ce que le Blob est primitif ou a bénéficié d’un milliard d’années pour apprendre et s’adapter ? ».

Muséum d'Histoire Naturelle, Centre-ville Nantes 44000

