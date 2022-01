Le blob, c’est quoi ? Lannion, 11 mai 2022, Lannion.

Le blob, c’est quoi ? Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion

2022-05-11 20:30:00 – 2022-05-11 Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique

Lannion Côtes d’Armor Lannion

Mais, qu’est-ce que c’est que cette drôle de chose, communément appelée Blob ? En fait, ce Physarum Polycephalum est un organisme unicellulaire, ni animal ni végétal, que l’on trouve dans les milieux frais et humides. Ressemblant à une omelette, vous l’avez sûrement croisé sans savoir… Génie sans cerveau, il se déplace, mange et grandit très vite, et ses propriétés passionnent les chercheurs ! Biologiste, directrice de recherches au CNRS de Toulouse, Audrey Dussutour est la spécialiste française du Blob. Son livre sur le sujet est un succès de librairie, et elle participe à l’expérience lancée en octobre 2021 par le CNES et le CNRS, consistant à envoyer un blob dans l’espace à bord de l’ISS, et à inciter des élèves à faire les mêmes expériences dans leur classe. Plusieurs milliers de classes ont répondu à ce projet, dont plusieurs dans le Trégor, en primaire et au collège.

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion

