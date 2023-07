Cet évènement est passé Basket 3×3 au Blizz Le Blizz Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Basket 3×3 au Blizz Le Blizz Rennes, 19 juillet 2023, Rennes. Basket 3×3 au Blizz 19 – 21 juillet Le Blizz Gratuit De 15h à 18h

Dans le cadre de l’Open de France 3×3 organisé sur l’Esplanade Charles de Gaulle le dernier weekend de juillet, la Ligue de Basket de Bretagne propose 3 journées d’animation autour de la découverte du basket à la patinoire du Blizz. Au programme : initiation au basket , démonstration de basket 3×3, concours de dunk, rediffusion de matchs internationaux, tournois, etc. Animations ouvertes aux enfants de 8 à 14 ans. Le Blizz Le Blizz, Avenue des Gayeulles, Rennes, France Rennes 35700 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T15:00:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

