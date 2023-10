DIA DE LOS MUERTOS : FÊTE DES MORTS MEXICAINE Le Bleymard Mont Lozère et Goulet, 3 novembre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Viens participer à la soirée colorée organisée par les Loisirs Jeunes du Goulet vendredi 3 novembre de 18h à 22h00.

Apéro dînatoire, animations, ateliers et musique pour une soirée ambiancée !

Soirée gratuite à condition d’amener un petit truc à man….

2023-11-03 fin : 2023-11-03 22:00:00. EUR.

Le Bleymard Salle des fêtes

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Come and take part in the colorful evening organized by Loisirs Jeunes du Goulet on Friday, November 3 from 6pm to 10pm.

Aperitif dinner, entertainment, workshops and music for a fun-filled evening!

The evening is free, as long as you bring a little something to man…

Participe en la colorida velada organizada por Loisirs Jeunes du Goulet el viernes 3 de noviembre de 18.00 a 22.00 h.

Aperitivo, animaciones, talleres y música para una velada llena de diversión

La velada es gratuita, siempre que traigas algo para man…

Komm zum bunten Abend, den die Loisirs Jeunes du Goulet am Freitag, dem 3. November, von 18 bis 22 Uhr organisiert.

Aperitif zum Abendessen, Animationen, Workshops und Musik sorgen für einen stimmungsvollen Abend!

Der Abend ist kostenlos, wenn du eine Kleinigkeit mitbringst…

Mise à jour le 2023-10-17 par 48 – OT Mont Lozère