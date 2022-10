Le bleu te va si bien

2022-11-24 20:30:00 – 2022-11-24 21:30:00 Quatre femmes font famille. Une mère, Maryvonne, trois filles, Lise, Justine et Lucie, trois sœurs. L’année de ses 57 ans, Maryvonne, atteinte d’un syndrome amnésique, débarque en EHPAD. Lucie décide alors de filmer de l’intérieur ce corps familial chamboulé. Elle y explore les liens resserrés ou distendus, éprouve les distances nécessaires et parfois impossibles.

de Lucie Rivoalen

de Lucie Rivoalen

Les Productions Vivement Lundi ! – Bretagne

