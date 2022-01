Le bleu du ciel – À Deux Doigts – Anne Chamberland Galerie le Rayon Vert Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le bleu du ciel – À Deux Doigts – Anne Chamberland Galerie le Rayon Vert, 18 mars 2022, Nantes. 2022-03-18 Exposition du 12 mars au 10 avril 2022 :mercredi au samedi de 14h à 18hdimanche de 11h à 13h

Horaire : 14:00 18:00

Exposition du 12 mars au 10 avril 2022 :mercredi au samedi de 14h à 18hdimanche de 11h à 13h Tous deux passionnés par le dessin, Anne Chamberland et Grégoire Canut unissent leurs influences en débutant en 2011 une collaboration sous le nom d'À Deux Doigts. Leur univers les amène à tracer à la mine de plomb et au fusain, des scènes aussi irréelles que tangibles. Ils tentent de représenter des névroses et des fantasmes de manière poétique, incisive, décalée et singulière. Après 10 ans de dessin à quatre mains, le duo évolue et c'est Anne qui, à l'occasion de cette exposition, prend seule les crayons, mais cette fois, de couleurs, pour présenter le fruit de nouvelles perspectives. Dans le cadre du programme « 20 ans, 77 artistes – Prix des Arts Visuels » Anne Chamberland & Grégoire Canut ont été lauréats du Prix des Arts Visuels 2013.

02 40 71 88 27 http://www.rayonvert.com galerielerayonvert@gmail.com https://fr.calameo.com/read/004590458360b59951d88?page=1

