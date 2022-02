Le blé noir, une tradition bretonne Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2022, Paris.

Venez à la rencontre de l’association pour en savoir plus sur le blé noir, plante indissociable de la cuisine bretonne. L’association Blé Noir Tradition Bretagne est née en 1987 d’un groupe de producteurs et de meuniers. Ils décident de mettre en place une production de blé noir en Bretagne. Les meuniers membres de la filière s’engagent à reprendre cette production et à développer la commercialisation de la farine de blé noir de Bretagne® IGP. Le travail de fond mené pendant plusieurs années aboutit à l’obtention de l’Indication Géographique Protégée le 25 juin 2010. L’association Blé Noir Tradition Bretagne est un peu le chef d’orchestre de l’ensemble de ces acteurs du blé noir. Elle s’assure que chacun emploie les bonnes méthodes de culture, de stockage et de transformation en farine de blé noir de Bretagne® IGP. Elle peut alors garantir un produit de qualité ayant une traçabilité sans faille. Les objectifs et les missions sont clairement définis : – Relancer et développer la production du blé noir et la transformation en farine de blé noir de Bretagne® IGP, – Protéger et défendre le savoir-faire régional breton par l’obtention d’une reconnaissance européenne (IGP), – Assurer la maîtrise de l’application du cahier d’un charges associé au plan de contrôle à chaque stade de la filière. 1400 producteurs sont habilités à produire du blé noir sous certification sur l’ensemble de la Bretagne y compris la Bretagne historique.

L’IGP « Blé Noir de Bretagne » est une filière et un signe de qualité à connaître. Tous les secrets de cette plante vous seront dévoilés…

