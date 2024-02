Le Blavet au naturel visite de l’usine de traitement de l’eau potable zone Saint-Niel Pontivy, mercredi 27 mars 2024.

Le Blavet au naturel visite de l’usine de traitement de l’eau potable zone Saint-Niel Pontivy Morbihan

Par Pontivy Communauté, Eau du Morbihan et SAUR

L’usine de traitement de l’eau potable de Pontivy ouvre ses portes et lève le voile sur les différentes étapes de potabilisation de l’eau du robinet, produit alimentaire le plus contrôlé en France.

Pour adulte, départ d’un groupe de 15 personnes toutes les 30 minutes, sur inscription en suivant le lien (https://lc.cx/7Pquah), durée 30mn .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 10:00:00

fin : 2024-03-27 12:30:00

zone Saint-Niel Cinéma Rex

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne contact@blavet.bzh

L’événement Le Blavet au naturel visite de l’usine de traitement de l’eau potable Pontivy a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté